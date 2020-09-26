شكرا لقرائتكم خبر عن «التحالف»: تدمير منظومة دفاع جوي تابعة للحوثي في صنعاء والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، بقيادة المملكة العربية السعودية، اليوم السبت، تدمير منظومة دفاع جوي معادية تتبع لميليشيا الحوثي في العاصمة اليمنية صنعاء.

وقال التحالف، في بيان له اليوم: “ملتزمون بتدمير قدرات ميليشيا الحوثي التي تهدد الأمن الإقليمي والدولي”.

وتجدر الإشارة إلى أن “التحالف” أكد استمراره باتخاذ الإجراءات والوسائل الحازمة والصارمة ضد انتهاكات الميليشيات المتعمدة باستهداف المدنيين. وشدد على اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية لحماية المدنيين من أي أضرار جانبية.