بعد إبقائها صوراً محتشمة.. شائعات بوجود علاقة عاطفية بين حلا شيحة وباحث إسلامي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 26 سبتمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

انتشرت شائعات بوجود علاقة عاطفية بين حلا شيحة والباحث الإسلامي معز مسعود.



وحذفت الممثلة حلا شيحة العديد من صورها عبر حسابها بتطبيق Instagram، مبقية على صورها التي ترتدي فيها ملابس محتشمة فقط.

ومن بين الصور التي حذفتها حلا شيحة هي صور جلسة التصوير لمجلة "7 أيام"، والعديد من صورها التي نالت انتقادات بسببها من الجماهير ومن بينها صورها ضمن فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان الجونة.

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وكانت في الأيام الأخيرة، انتشرت شائعات تؤكد وجود علاقة عاطفية بين حلا شيحة والباحث الإسلامي معز مسعود، وزاد من حديث الجمهور عن وجود علاقة بينهما، تعليق حلا شيحة على آخر صورة نشرها مسعود.

ظهر في الصورة مسعود يجلس على الأرض ويعزف جيتار، وكتب تعليقا: "شكرا جزيلا للإنسان الرائع الذي استحوذ على هذه اللحظة، أنت تعرف من أنت"، علقت حلا الصورة لتسأله من التقطتها ليرد عليها أنه "شخص مميز جدا".

يذكر أن حلا شيحة في يوليو الماضي حذفت فيديوهاتها من تطبيق TikTok، واكتفت حلا شيحة بفيديو واحد لها تظهر فيه وهي تخضع لجلسة تصوير وعلقت عليه "الصمت أحسن كتير من الكلام"