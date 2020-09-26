الرئاسة اللبنانية تنفي تقديم أديب للرئيس عون أسماء مقترحة لتشكيل الحكومة

ونشر الحساب الرسمي لرئاسة الجمهورية اللبنانية على تويتر تغريدة جاء فيها: "مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية ينفي معلومات بثتها محطة "إم تي في": الرئيس المكلف لم يقدم للرئيس عون في زياراته الست أي صيغة حكومية أو أسماء مقترحة لتشكيلة حكومية جاهزة".
وكان رئيس الحكومة اللبنانية المكلف مصطفى أديب، قد أعلن في وقت سابق من نهار اليوم السبت، اعتذاره عن مهمة تشكيل الحكومة.
كما أعرب رؤساء الحكومة السابقون نجيب ميقاتي، فؤاد السنيورة وتمام سلام، في بيان أوردته الوكالة الوطنية للإعلام عن أسفهم لاعتذار أديب عن تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة.
وأكد الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الوزراء الأسبق سعد الحريري، تمسكهم ودعمهم للمبادرة التي أطلقها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لحل الأزمة السياسية في لبنان.
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