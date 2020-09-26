وبحسب ما نقلته قناة I24News العبرية عن موقع "واينت" الإخباري، أنه على الرغم من ذلك، فإن هناك العديد من المسؤولين في الحكومة الانتقالية السودانية يرفضون هذه الخطوة.
© AFP 2020 / BANDAR AL-JALOUD
وأفاد ثلاثة مسؤولين سودانيين لوكالة "رويترز" بأن السودان يعارض ربط الإدارة الأمريكية والرئيس ترامب إقامة العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل برفع اسم السودان من قائمة "الدول الداعمة للارهاب".
وبجانب مطالبة الإدارة الأمريكية تطبيع العلاقات مع إسرائيل، يواجه السودان عقبة رئيسية أخرى لرفعها من القائمة السوداء للولايات المتحدة، وهي إجراءات تشريعية في الكونغرس الأمريكي تتطلب دفع تعويضات للمتضررين والضحايا الأمريكيين وعائلاتهم.
ويجعل إدراج السودان في القائمة السوداء من الصعب الحصول على تمويل خارجي وإعفائها من الديون، ما يزيد من التضخم المالي وهبوط العملة.
وقال مسؤولون أمريكيون خلال مباحثاتهم مع رئيس المجلس الانتقالي عبد الفتاح البرهان مؤخرا في الإمارات، إنهم يريدون أن تسير الخرطوم على درب الإمارات والبحرين وتقوم بتطوير علاقاتها مع إسرائيل، وعرضت واشنطن على السودان مساعدات إنسانية ودعم مقابل ذلك.
وشدد مسؤولون في الحكومة السودانية على أن "السودان أوضح للجانب الأمريكي عدوم وجود علاقة بين رفع السودان من القائمة السوداء والتطبيع مع إسرائيل".
وذكر التقرير أن إسرائيل تتابع عن كثب الاتصالات الأمريكية مع السودان، آملة في التوصل إلى اتفاق لتطبيع العلاقات.
كانت هذه تفاصيل خبر قناة إسرائيلية: السيادي السوداني يعترف بأن التطبيع يسرع الرفع من قائمة الإرهاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.