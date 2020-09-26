شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية السوداني يلتقي بالمفوضة السامية لحقوق الإنسان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى وزير الخارجية السوداني سعادة عمر قمر الدين إسماعيل عبر الاتصال المرئي اليوم بالمفوضة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليت.

وبحثا خلال اللقاء ما حققته السودان في مجال حقوق الإنسان، والتحديات الاقتصادية التي تستدعي تضافر الجهود الدولية لتقديم المساعدات اللازمة لمساعدة الحكومة السودانية.

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