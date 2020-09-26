الأردن يسجل 830 إصابة جديدة بفيروس كورونا و4 حالات وفاة خلال 24 ساعة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجل الأردن 4 حالات وفاة و830 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستتجد، خلال الـ 24 ساعة الماضية، وفق لما أفادت به فضائية إكسترا نيوز فى نبأ عاجل لها قبل قليل. وكان الأردن، سجل أمس الجمعة 620 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و3 حالات وفاة. Advertisements وفى وقت سابق، أعلن البنك المركزى الأردنى تراجع حجم الدخل السياحي بالأردن بنسبة 63.7% في أول 7 أشهر من عام 2020، لتسجل 819 مليون دينار، لافتا إلى أن إنفاق الأردنيين على السفر تراجع بنسبة 67% في الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي، ليسجل بذلك 205 ملايين دينار.

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