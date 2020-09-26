شكرا لقرائتكم خبر عن أبوظبى تعفى رجال الدين غير المسلمين من رسوم فحص فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت إمارة أبوظبى بدولة الإمارات العربية المتحدة اعفاء رجال الدين غير المسلمين من رسوم فحص فيروس كورونا، بحسب صحيفة البيان الإماراتية، وفى التفاصيل، أعلنت دائرة تنمية المجتمع بإمارة أبوظبى، بالتعاون مع لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كوفيد 19 في أبوظبي، عن إعفاء رجال الدين من غير المسلمين في أبوظبي الذين يمثلون دور العبادة المرخصة من دفع رسوم فحص فيروس كورونا المستجد، وتأتي هذه الخطوة لضمان سلامة المصلين في دور العبادة والحرص على سلامة جميع أفراد المجتمع.

وأكدت الدائرة، يأتي إعفاء هذه الفئة من المجتمع، مع عودة جميع دور العبادة لاستقبال المصلين بحيث لا تزيد الطاقة الاستيعابية على 30% في الوقت الواحد، مع ضمان اتباع حزمة من الإرشادات والإجراءات الاحترازية، حيث تعمل الجهات الحكومية المختصة لعودة الحياة تدريجياً، مع الحفاظ على سلامة المصلين والعاملين عبر توجيههم وتزويدهم الإرشادات اللازمة لضمان الحد من انتقال الفيروس.

وكانت الدائرة، قد أطلقت دليل إجراءات العودة التدريجية والذي يتضمن شروح مفصلة لكافة الإجراءات الواجب أن يتم اتباعها تجاه المصلين والعاملين، من حيث تنظيم دخول وخروج المصلين حسب القدرة الاستيعابية المسموح بها، وغيرها من الإجراءات الاحترازية التي تضمن سلامتهم. وثمنت الدائرة تعاون مختلف دور العبادة منذ بداية الجائحة، مؤكدة أن العملية تكاملية والتنسيق المشترك الدائم دليل على روح المسؤولية تجاه الوطن، عبر اتباع التدابير الواجب تطبيقها بما يضمن سلامة جميع مجتمع أبوظبي.