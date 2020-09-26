شكرا لقرائتكم خبر عن يونسيف تمد "جبل مرة" بدارفور فى السودان بمستلزمات طبية حيوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت منظمة يونسيف، أنها تمكنت للمرة الأولى منذ أكثر من عقد من الزمن، من الوصول لمنطقة "جبل مرة"، التي ضربها النزاع في دارفور بالسودان، لإمدادها بالمستلزمات الطبية الحيوية. وقالت منظمة يونسيف، فى تغريدة عبر حسابها الرسمى بتويتر :"هذه هي المرة الأولى منذ أكثر من عقد من الزمن التي تمكنت فيها اليونيسف من الوصول إلى منطقة جبل مرة التي ضربها النزاع في دارفور بالسودان من خلال التعليم والإمدادات الطبية الحيوية".



يونسيف

Advertisements

وفى سياق آخر حبت منظمة "يونيسف" بتجريم الحكومة الانتقالية فى السودان ختان الإناث، واصفة أياها بـ"الخطوة التاريخية"، وأشارت (يونيسف) فى السودان -فى بيان وزعته فى الخرطوم- إلى اعتماد تعديل القانون الجنائى من قبل مجلسى السيادة والوزارة السودانيين، والتصديق على جميع التعديلات التى اقترحها المجلس القومى لرعاية الطفولة، بما يتماشى مع رؤية يونيسف لتعزيز حقوق الطفل.

وذكر البيان أن السودان من الدول التى ترتفع فيها نسبة الختان، ولفت إلى انخفاض النسبة بين الفتيات من الفئة العمرية الأصغر سنا، وقال ممثل يونيسف فى السودان عبد الله فاضل -فى البيان- "إن هذه الممارسة ليست مجرد انتهاكا لحقوق كل طفلة فحسب، بل هى ممارسة ضارة ولها عواقب وخيمة على الصحة البدنية والعقلية للفتاة، ولهذا ينبغى على الحكومات والمجتمعات على حد سواء اتخاذ إجراءات فورية لوضع حد لهذه الممارسة".

وأكد البيان الحاجة إلى العمل الجاد مع المجتمعات المحلية للمساعدة فى تطبيق هذا القانون، وبذل المزيد من الجهود لزيادة الوعى بشأن التعديل بين المجموعات المختلفة، بما فيها القابلات، ومقدّمى الخدمات الصحية، والآباء والأمهات، والشباب.