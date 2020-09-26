شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العراقية تعلن تسجيل 4270 إصابة جديدة بكورونا و68 حالة وفاة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم السبت، تسجيل 4270 إصابة جديدة بفيروس كورونا و68 حالة وفاة، وذكرت الوزارة - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) - أنه تم فحص 17 ألفا و769 نموذجا في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم؛ ليكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق 2 مليون و180 ألفا و316 نموذجا.

وأضافت أنه تم تسجيل 3652 حالة شفاء لهذا اليوم ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 276 ألفا و918 حالة بنسبة شفاء 80%.

وتابعت الوزارة أن إجمالي الإصابات في عموم العراق بلغ 345 ألفا و969 حالة منها 60 ألفا و116 حالة ما زالوا يتلقون العلاج و547 حالة في العناية المركزة، لافتة إلى أن إجمالي حالات الوفاة وصل إلى 8 آلاف و935 حالة.

وكان مصدر أمني عراقي، أعلن اليوم السبت، تسجيل 225 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في محافظة ذي قار الواقعة في جنوب البلاد.

وأفاد المصدر العراقي ـ حسبما أفادت قناة (السومرية) الإخبارية ـ أن محافظة ذي قار سجلت أيضا وفاة 4 حالات بسبب فيروس كورونا المستجد.

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ويأتي هذا التصريح عقب ساعات من تحذير وزارة الصحة العراقية من خطورة عدم تنفيذ الأحكام والعقوبات المقررة بحق مخالفي الإجراءات والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا في البلاد.