مناسيب النيل تواصل انخفاضها فى معظم القطاعات بالسودان

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الرى السودانية أن مناسيب النيل تواصل انخفاضها الملحوظ في معظم الأحباس، وقالت لجنة الفيضانات بوزارة الرى والموارد المائية السودانية،فى بيان اليوم السبت، إن وارد محطة الديم عند الحدود السودانية – الأثيوبية، ليوم غد، سيكون في حدود 460 مليون متر مكعب، ويكون وارد نهر عطبرة في حدود 80 مليون متر مكعب .

وتوقعت اللجنة أن تشهد المناسيب ليوم غد، إما انخفاضا أو استقرارا في كل القطاعات.

ودعت اللجنة الجهات المختصة والمواطنين،إلى إتخاذ الحيطة والحذر حفاظا على أرواحهم وممتلكاتهم .