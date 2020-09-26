شكرا لقرائتكم خبر عن كردستان العراق تسجل أعلى معدل وفيات بكورونا منذ تفشى الوباء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة في حكومة إقليم كردستان العراق، تسجيل 520 إصابة و33 وفاة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، وهي أعلى نسبة وفيات يسجلها الإقليم منذ تفشي الجائحة، وذكرت الوزارة - في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء - أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في الإقليم ارتفع منذ بدء انتشاره إلى 45 ألفا و215 إصابة، وحالات الشفاء إلى 28 ألفا و938 إصابة، وحالات الوفيات 1650 حالة.

وكان وزير الصحة العراقي حسن التميمى، دعا المواطنين إلى ضرورة الالتزام بالتباعد والإجراءات الاحترازية والوقائية وارتداء الكمامة، وذلك مع قرب حلول ذكرى أربعينية الإمام الحسين بن على، حفيد النبي محمد (صلى الله عليه وسلم) الذي قتل عام 680 ميلادي، فى مدينة كربلاء الواقعة في وسط البلاد.

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