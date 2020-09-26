شكرا لقرائتكم خبر عن كردستان العراق تسجل أعلى معدل وفيات بكورونا منذ تفشى الوباء والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة في حكومة إقليم كردستان العراق، تسجيل 520 إصابة و33 وفاة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، وهي أعلى نسبة وفيات يسجلها الإقليم منذ تفشي الجائحة، وذكرت الوزارة - في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء - أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في الإقليم ارتفع منذ بدء انتشاره إلى 45 ألفا و215 إصابة، وحالات الشفاء إلى 28 ألفا و938 إصابة، وحالات الوفيات 1650 حالة.
وكان وزير الصحة العراقي حسن التميمى، دعا المواطنين إلى ضرورة الالتزام بالتباعد والإجراءات الاحترازية والوقائية وارتداء الكمامة، وذلك مع قرب حلول ذكرى أربعينية الإمام الحسين بن على، حفيد النبي محمد (صلى الله عليه وسلم) الذي قتل عام 680 ميلادي، فى مدينة كربلاء الواقعة في وسط البلاد.
وقال التميمي ـ حسبما أفادت قناة (السومرية) الإخبارية اليوم السبت، إنه ناقش مع وزير محافظة النجف كافة الإجراءات والاستعدادات اللازمة لزيارة ذكرى أربعينية الإمام الحسين، وذلك في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في البلاد، محذرا في الوقت نفسه من مخاطر عدم التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية خلال الاحتفال بهذه الذكرى.
وحول العام الدراسي الجديد، قال وزير الصحة العراقي إن "الوزارة ناقشت مسألة بدء العام الدراسي الجديد من عدمه مع وزارة التربية والتعليم"، دون أن يشير إلى أي قرارات اتخذت حول هذه المسألة أو أي تفاصيل آخرى في هذا الشأن.
وكانت وزارة الصحة العراقية قد أعلنت في وقت سابق عن توفير ثلاثة مختبرات متنقلة لإجراء فحوصات كورونا وتوزيع الكمامات على المشاركين في الزيارة الأربعينية.
كانت هذه تفاصيل خبر كردستان العراق تسجل أعلى معدل وفيات بكورونا منذ تفشى الوباء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.