الجزائر: انتشال 3 جثث وإحباط هجرة 755 شخصا

الجزائر/ حسان جبريل/ الخليج 365



أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، السبت، انتشال 3 جثت لمهاجرين غير نظاميين، واعترضت 755 آخرين كانوا بصدد الإبحار نحو أوربا.



وقالت الدفاع الجزائرية في بيان اطلعت الخليج 365 على نسخة منه، إن ذلك "جرى في الفترة ما بين 20 و25 سبتمبر/ أيلول الجاري".



وأضافت الوزارة، أنه "تم (خلال تلك الفترة) انتشال ثلاثة جثت لمهاجرين غير شرعيين بعد انقلاب قواربهم".



وأردفت أن "عمليات متفرقة في المياه الإقليمية الجزائرية مكنت من اعتراض 755 شخصا حاولوا الإبحار نحو أوروبا بطريقة غير شرعية".



وأوضحت الوزارة، أن من بين هؤلاء "تم اعتراض 340 مهاجرا غير نظامي بالسواحل الوسطى للبلاد، و343 بالسواحل الغربية، و72 بشرقها".



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وتعتبر سواحل الجهة الغربية والوسطى للجزائر ‎محطة انطلاق لزوارق تقليدية الصنع نحو إسبانيا، بينما السواحل الشرقية ينطلق منها المهاجرون نحو سواحل جزيرة سردينيا الإيطالية.



وتقول السلطات الجزائرية، إن وراء هذه الرحلات شبكات اتجار بالبشر.



وحسب وسائل إعلام إيطالية، فإن عدد المهاجرين غير النظاميين القادمين من الجزائر فاق 1000 شخص منذ بداية العام الجاري أغلبهم وصلوا جزيرة سردينيا.



وفي اسبانيا أفادت وسائل إعلام محلية، بوصول نحو 3 آلاف مهاجر غير نظامي من الجزائر منذ مطلع العام الجاري.

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