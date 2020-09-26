بذكرى ثورة سبتمبر.. آلاف اليمنيين يطالبون باستكمال تحرير تعز

اليمن/ الخليج 365



احتشد آلاف اليمنيين، السبت، في مدينة تعز جنوب غربي البلاد، مطالبين باستكمال تحريرها من سيطرة جماعة الحوثي.



وجاء تجمع اليمنيين في شارع "جمال" أكبر شوارع تعز تلبية لدعوة السلطات الحكومية في المحافظة الجمعة، بمناسبة ذكرى ثورة 26 سبتمبر(أيلول) 1962.



وحسب مراسل الخليج 365، رفع المحتشدون لافتات داعمة للثورة، ومتمسكة بالنظام الجمهوري.



كما رفعوا صور الرئيس عبدربه منصور هادي، والعلم الوطني للجمهورية اليمنية.



وأكد المحتشدون، على تمسكهم بشرعية الرئيس هادي، داعين إلى ضرورة العمل على إنهاء انقلاب الحوثيين واستعادة ما تبقى من الأراضي التي مازالوا يسيطرون عليها.



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وتسيطر الحكومة اليمنية على معظم مديريات محافظة تعز، بما في ذلك مركزها، فيما يواصل الحوثيون السيطرة على عدة مديريات.



وكانت السلطات المحلية الحكومية في محافظة تعز دعت الجمعة، الجماهير إلى الاحتشاد احتفاء بذكرى ثورة 26 سبتمبر(أيلول) 1962 التي قضت على الحكم "الإمامي" في شمال البلاد.



والحكم الإمامي هو حكم المملكة المتوكلية اليمنية التي تأسست عام 1918، واستمرت حتى انهيارها عام 1962.



ومنذ ستة أعوام، يشهد اليمن حربا عنيفة بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي، أدت إلى إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم، وبات 80 بالمئة من السكان بحاجة لمساعدات، ودفع الصراع الملايين إلى حافة المجاعة.



وأدى الصراع المستمر إلى مقتل 112 ألفا، بينهم 12 ألف مدني، وفق تقديرات الأمم المتحدة.



ويزيد من تعقيدات النزاع أن له امتدادات إقليمية، فمنذ مارس/ آذار 2015 ينفذ تحالف عربي بقيادة السعودية عمليات عسكرية دعما للقوات الحكومية، في مواجهة الحوثيين المدعومين من إيران، والمسيطرين على عدة محافظات بينها العاصمة صنعاء.

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