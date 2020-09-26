شاهد..تصادم مروع بين سيارة مسرعة و«شيول» في تنومة

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: شهد طريق وادي الخير شمال ثلوث المنظر، بمحافظة تنومة، صباح اليوم حادث تصادم مروّع بين مركبة ومعدة ثقيلة “شيول”. وفي التفاصيل، نجا مواطن من حـادِث مروري مروّع إثر تعرض مركبته للاصطدام بمعدة من نوع “شيول” على طريق وادي الخير. Advertisements ووثق المقطع الذي التقطته كاميرات المراقبة مركبة من نوع “يوكن” أثناء سيرها على طريق ثلوث المنظر- تنومة، قبل أن تخرج المعدة من طريق جانبي وتصطدم بها.

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