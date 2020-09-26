شكرا لقرائتكم خبر عن الزعاق: برودة الليل ستزيد بدءاً من الغد والشتاء القارس بعد 90 يوماً (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
توقع الدكتور خالد الزعاق الباحث الفلكي و أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم بدء تساوي طول الليل والنهار غداً الأحد .
وقال الزعاق، في مقطع فيديو نشره عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: إن كلاً من الليل والنهار سيكون 12 ساعة وتشرق الشمس وتغرب في نفس الموعد، بينما تبدأ ساعات الليل بالزيادة مع قصر النهار بعد 10 أيام وذلك لمدة 90 يوماً “.
وتابع الدكتور خالد الزعاق “أن برودة الليل ستزيد مع زيادة عدد ساعاته وتنكسر حدة الحرارة بالنهار تدريجياً بحيث نعيش الشتاء القارس بعد 90 يوماً.
كانت هذه تفاصيل خبر الزعاق: برودة الليل ستزيد بدءاً من الغد والشتاء القارس بعد 90 يوماً (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.