شكرا لقرائتكم خبر عن الزعاق: برودة الليل ستزيد بدءاً من الغد والشتاء القارس بعد 90 يوماً (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توقع الدكتور خالد الزعاق الباحث الفلكي و أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم بدء تساوي طول الليل والنهار غداً الأحد .

وقال الزعاق، في مقطع فيديو نشره عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: إن كلاً من الليل والنهار سيكون 12 ساعة وتشرق الشمس وتغرب في نفس الموعد، بينما تبدأ ساعات الليل بالزيادة مع قصر النهار بعد 10 أيام وذلك لمدة 90 يوماً “.

وتابع الدكتور خالد الزعاق “أن برودة الليل ستزيد مع زيادة عدد ساعاته وتنكسر حدة الحرارة بالنهار تدريجياً بحيث نعيش الشتاء القارس بعد 90 يوماً.