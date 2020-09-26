أسرة "الخليج 365" تعزي الزميل محمد المسلمي في وفاة والده

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 26 سبتمبر 2020 متابعات_ الخليج 365 رفعت أسرة الخليج 365 برقية عبرت فيها عن أصدق التعازي وعظيم المواساة في وفاة والد الزميل الصحفي محمد المسلمي الذي وافته المنية أمس بعد معاناة مع المرض.

Advertisements وتقدمت أسرة الخليج 365 بخالص التعازي لأسرته وذويه، مبتهلاً الى المولى تعالى بأن يشمله بواسع الرحمة والمغفرة، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم اهله وذويه الصبر والسلوان. انا لله وانا اليه راجعون.

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