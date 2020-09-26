الصين تعلق بعض واردات المأكولات البحرية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 26 سبتمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

بدأت السلطات الصينية اليوم السبت تعليق بعض واردات المأكولات البحرية من سفينتين روسيتين وشركة برازيلية بعد العثور على فيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد-19 في عينات منها.



وتعتزم الإدارة العامة للجمارك اعتبارا من اليوم تعليق الواردات من سفينتين روسيتين لأربعة أسابيع بعدما جاءت نتيجة التحاليل لعينات من التغليف الخارجي والمنتجات من السفينتين إيجابية للفيروس.

Advertisements

وسوف تخضع شركة مونتيرو أندستريال دي بيسكادوس البرازيلية لحظر مماثل لمدة أسبوع ابتداء من اليوم بعدما جاءت نتيجة تحليل عينة من التغليف الداخلي من أسماك مجمدة من انتاج الشركة إيجابية للفيروس.

ويضاف هذا إلى قائمة طويلة من القيود الصينية على الواردات، والتي تفحص الواردات من اللحوم والمأكولات البحرية والتغليف والحاويات على أنها مصدر محتمل للفيروس، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.