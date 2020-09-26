شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور: «رولز-رويس» تكشف عن «جوست» الجديدة في دبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365” كشف المركز الميكانيكي للخليج العربي، الوكيل المُعتمد لـ«رولز-رويس موتور كارز» في دبي، الشارقة والإمارات الشمالية عن أحدث إضافة إلى مجموعة السيارات الأكثر فخامةً في العالم، ألا وهو طراز «جوست» الجديد من «رولز-رويس». واجتمع عدد محدود من الضيوف الذين اشتملوا على خبراء السيارات، وخبراء الأعمال في منتدى «سيزرز» في«بلوواترز»، حيث تمّ إطلاق طراز «جوست» الجديد ورحّب سيزار حبيب، المدير الإقليمي لشركة «رولز-رويس موتور كارز» الشرق الأوسط وإفريقيا بالحضور، وقدّم لهم تعريفاً بمزايا هذه السيارة: قائلاً: «تُعتبر سيارة «جوست» الجديدة عملاً يعكس المهارة الحرفية العالية».

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