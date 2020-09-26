وكتبت أورتاغوس عبر حسابها الشخصي على تويتر: "تهانينا لوعد الخطيب و"قيصر" على اختيارهما ضمن قائمة مجلة تايم لأكثر 100 شخصية مؤثرة في العالم! تشرفنا بلقائهما في وقت سابق من هذا العام في وزارة الخارجية الأمريكية".
ودخل قانون "حماية المدنيين في سوريا" المعروف باسم "قانون قيصر" وهو اسم مستعار لشخص سوري قدم لواشنطن ما قيل إنها "معلومات حول ممارسات لا إنسانية للحكومة السورية بحق شعبها"، حيز التنفيذ في الأول من حزيران/ يونيو هذا العام.
ويهدف القانون الأمريكي إلى حرمان سوريا من استثمار نصرها العسكري الذي حققته على الجماعات والتنظيمات الإرهابية.
والقانون يفرض عقوبات، بالإضافة إلى سوريا، على كل طرف إقليمي أو دولي يتعاون مع الحكومة السورية وبخاصة في 4 قطاعات رئيسية هي: النفط والغاز الطبيعي، والطائرات، والبناء، والهندسة.
كانت هذه تفاصيل خبر واشنطن تهنئ "قيصر" لاختياره ضمن أكثر 100 شخصية مؤثرة في العالم لعمله البطولي في سوريا... صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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