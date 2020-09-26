صورة من داخل الطائرة لأول لاعب إسرائيلي في الدوري الإماراتي

ونشرت الصفحة الرسمية للسفارة الافتراضية لإسرائيل في دول مجلس التعاون الخليجي (إسرائيل في الخليج) صورة سبع وعلقت عليها بالقول: "لاعب كرة القدم الإسرائيلي ضياء سبع في طريقه إلى دبي للتوقيع رسمياً في فريق النصر الإماراتي".
وأشارت إلى أن "سبع سيكون أول لاعب إسرائيلي ينشط في دوري الخليج العربي (الدوري الممتاز) في الإمارات".
وحتى الأن لم يُعلن النادي الإماراتي (مقره دبي) شيئا عن الصفقة بعد، لكن من المنتظر أن يكشف عن تفاصيلها في الساعات القليلة المقبلة، إذ ذكرت وسائل إعلام إماراتية أن النصر توصل لاتفاق مع لاعب وسط نادي غوانزو الصيني.
ويبلغ سبع، المنحدر من أصول عربية، من العمر 27 عاما، ولعب مع نادي غوانزو في الصين وقد كان لاعبا قبل ذلك في صفوف أندية إسرائيلية عدة.
وفي وقت سابق، علق أوفير غندلمان، المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي على هذا الأمر بتدوينة على حسابه على "تويتر"، قال فيها: "بالتوفيق يا ضياء".
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