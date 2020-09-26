شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية السودانية تعلن ارتفاع عدد ضحايا السيول لـ128 وفاة و54 مصابا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الداخلية السودانية ارتفاع عدد ضحايا السيول والفيضانات في مختلف الولايات، منذ بداية فصل الخريف لعام 2020، إلى 128 وفاة، و 54 مصابا، وأوضحت وزارة الداخلية، حسب تقرير للمجلس القومي للدفاع المدني، أن 40 ألفا و 444 منزلا، انهارت بشكل كلي، فيما أنهار بشكل جزئي 58 ألفا و 106 منازل. وأشار التقرير إلى تضرر 97 ألفا و 791 فدانا زراعيا، و 353 مرفقا، و 401 متجر ومخزن، ونفوق 5980 رأس ماشية.



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