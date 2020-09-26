شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر مقرب من ماكرون يصف اعتذار أديب بـ"خيانة جماعية" من أحزاب لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مصدر مقرب من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لرويترز اليوم السبت إن فرنسا لن تخذل لبنان وذلك بعد إعلان رئيس الوزراء اللبناني المكلف مصطفى أديب اعتذاره عن تشكيل الحكومة.

وقال المصدر إن اعتذار أديب يعني أن الأحزاب السياسية في لبنان ارتكبت "خيانة جماعية". وأضاف أن ماكرون سيدلي ببيان في مرحلة لاحقة.

وكان قد أعلن رئيس الوزراء اللبناني المكلف مصطفى أديب اليوم السبت، اعتذاره عن تشكيل الحكومة بعد جهود استمرت قرابة شهر في ظل ضغوط فرنسية على زعماء لبنان للتكاتف حتى تخرج البلاد من أزمتها الطاحنة.

وقال أديب إنه اعتذر عن متابعة تشكيل الحكومة بعدما اجتمع مع الرئيس ميشال عون، وأضاف "تبين لي أن التوافق لم يعد قائما".