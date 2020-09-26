شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تعلن مستجدات «كورونا»: تسجيل 461 إصابة جديدة و769 حالة تعافي و30 وفاة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت ، تسجيل 461 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية في المملكة.

وأضافت “الصحة” أنه تم تسجيل 30 حالة وفاة بينما تم تسجيل 769 حالة تعافي من كورونا،ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (316,405) حالة ولله الحمد.

وجدّدت “الصحة” التوصية لكل مَنْ لديه أعراض التوجه لعيادات تطمن التي هيأتها (الصحة) لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس (كورونا) المستجد، أو مراكز تأكد.