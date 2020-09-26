شكرا لقرائتكم خبر عن تصرف غريب من مواطن تجاه علم المملكة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، وثقوا من خلاله تصرف غريب من مواطن تجاه علم المملكة.

وظهر المواطن، خلال المقطع وقد ترجل من سيارته، وقام بنزع علم المملكة وسرقته من أمام إحدى المنشآت.

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والغريب أن المواطن قبل نزع العلم قام بأداء التحية العسكرية للعلم، وهو ما أثار العديد من التساؤلات بشأن هذا السلوك غير المتوقع.

وعلق البعض على المقطع بأنه ربما يكون مريض نفسي، بينما طالب البعض بمحاكمته بسبب جريمة السرقة، فيما لم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من قبل الجهات المعنية على الواقعة.

ولم يتسن لـ “الخليج 365” التأكد من موقع وزمن الواقعة وصحة المقطع المتداول.