شكرا لقرائتكم خبر عن «الملكية الفكرية» توافق على تسجيل أسماء العائلات كـ «علامات تجارية» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

قرر مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية، الموافقة على تسجيل الأسماء العائلية كعلامات تجارية، وذلك وفق الضوابط والمعايير، وإشارة إلى الفقرة (7) من المادة الثالثة من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 26-07-1435هــ والتي منعت تسجيل “اسم الغير” ما لم يوافق هو أو ورثته على استعمال الاسم، وحيث أن اسم العائلة هو من أحد مكونات الاسم الشخصي، وللموازنة بين تحقيق مصالح أصحاب الحقوق في تسجيل العلامات التجارية وعدم الإضرار بمن يحمل ذات الاسم العائلي وافق المجلس على تسجيل الأسماء العائلية كعلامات تجارية وذلك وفق الضوابط والمعايير بحسب مانشرته صحيفة أم القرى.

ضوابط ومعايير تسجيل الأسماء العائلية كعلامة تجارية:

استيفاء شروط ومتطلبات التسجيل النظامية للعلامات التجارية.

أن يحمل مقدم الطلب نفس الاسم العائلي.

أن يكون الاسم العائلي في العلامة التجارية مستخدما في سجل تجاري موجود سابقا لفترة زمنية لا تقل عن عشر سنوات.

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أن يكون الاسم العائلي أحد مكونات العلامة التجارية المطلوب تسجيلها وليس العلامة نفسها.

اتخاذ مظهر مميز إضافي للاسم العائلي كنسق الخط أو الرسم الهندسي أو الشكل المكتوب به أو غيره.

أن يكون تسجيل العلامة على فئة السلع و/ أو الخدمات التي اشتهر بها مقدم الطلب.

في حال كان الاسم العائلي منتشرا في دولة أخرى، يجب على طالب التسجيل إحضار شهادة التسجيل وى تلك الدولة.

يستئنى من القرار تسجيل الأسماء العائلية ذات الانتشار الواسع والمتكرر في مجال تجارة المنتجات أو الخدمات المراد التسجيل عليها.

يستئنى من القرار تسجيل أسماء القبائل والعشائر ذات الانتشار الواسع.

تسري هذه الضوابط والمعايير على طلبات انتقال ملكية العلامة التجارية في حال أنها تحوي اسما عائليا.