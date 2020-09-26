شكرا لقرائتكم خبر عن إحدى مدن المملكة تسجل ثاني أعلى درجة حرارة على مستوى العالم والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

نشر أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم الدكتور عبدالله المسند، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، قائمة بأعلى درجات حرارة على مستوى العالم خلال الـ24 ساعة الماضية.

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وأوضح المسند، أن محافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية سجلت ثاني أعلى درجة حرارة خلال الـ24 ساعة الماضية على مستوى العالم.

يذكر أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – سماء غائمة جزئيًا قد تتخللها سحب رعدية على أجزاء من مرتفعات جازان وعسير.

كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الشمالية من وسط وشرق المملكة.