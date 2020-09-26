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إحدى مدن المملكة تسجل ثاني أعلى درجة حرارة على مستوى العالم

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أحمد عبدالظاهر 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن إحدى مدن المملكة تسجل ثاني أعلى درجة حرارة على مستوى العالم والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

نشر أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم الدكتور عبدالله المسند، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، قائمة بأعلى درجات حرارة على مستوى العالم خلال الـ24 ساعة الماضية.

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وأوضح المسند، أن محافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية سجلت ثاني أعلى درجة حرارة خلال الـ24 ساعة الماضية على مستوى العالم.

يذكر أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – سماء غائمة جزئيًا قد تتخللها سحب رعدية على أجزاء من مرتفعات جازان وعسير.

كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الشمالية من وسط وشرق المملكة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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