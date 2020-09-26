شكرا لقرائتكم خبر عن «أمازون» تطلق منصة «لونا» لألعاب الفيديو عند الطلب والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

أعلنت مجموعة “أمازون” إطلاق منصتها لألعاب الفيديو عند الطلب “لونا” التي ستتيح للاعبين الحصول مباشرة على ألعابهم المفضلة عن طريق الحوسبة السحابية على الجهاز الذي يريدونه.

وبهذه الخدمة الجديدة، تسعى مجموعة جيف بيزوس للمنافسة في هذه السوق المقدرة بمليارات الدولارات، مع جوجل التي أطلقت منصتها لألعاب الفيديو عبر نظام الحوسبة السحابية في نوفمبر 2019، ومايكروسوفت التي أطلقت أخيرا خدمة “كلاود جايمينج” للمشتركين في مكتبتها الإلكترونية.

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وأعلنت اشتراكين اثنين “لونا +” بسعر يبدأ بـ5.99 دولارات شهريا، وتتيح الاستفادة من عدد غير محدد من ساعات اللعب، ومكتبة واسعة من ألعاب الفيديو، إضافة إلى قناة “يوبيسوفت” بموجب شراكة مع الشركة الفرنسية المطورة لألعاب الفيديو، ولم يُكشف عن سعرها بعد.

وعلى سبيل المقارنة، يكلف الاشتراك في خدمة “ستاديا برو” من “جوجل” 9.99 دولارات شهرياً، أما “إكس بوكس جايم باس ألتيميت” التي تشمل منصة للألعاب عن بعد من مايكروسوفت، فيمكن الاستفادة منها مقابل 14.99 دولاراً في الشهر.

وستُطرح لوحة تحكم يدوي “جايم باد” مع منصة “لونا” مقابل 49.99 دولاراً.

وستعمل مباشرة على أجهزة الكمبيوتر الشخصية وحواسيب “ماك” أو أجهزة “فاير تي في” ومع تطبيقات لـ”آي فون” و”آي باد”، ولاحقا مع الأجهزة العاملة بنظام “أندرويد”.