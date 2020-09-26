الصين توصلت حتى الآن إلى تطوير 4 لقاحات مختلفة ضد فيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 26 سبتمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

كشفت صحيفة "ديلي تليجراف" البريطانية، أن الصين تجري المراحل الأخيرة لاختبار 4 لقاحات مضادة لفيروس كورونا المستجد.



وذكرت مراسلة الصحيفة في العاصمة الصينية بكين، صوفي يان، في تقرير أن شركة سينوفاك، التي تقوم بتطوير واحد من 4 لقاحات صينية، وصلت إلى المرحلة الأخيرة من الاختبارات السريرية على البشر ويتزامن ذلك مع قيام بكين ببناء مصنع ضخم لإنتاج اللقاح بشكل تجاري.

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وأضاف التقرير أن شركة سينوفاك تقوم بالفعل بإنتاج الآلاف من جرعات اللقاح داخل منشآتها في جنوب بكين بشكل يومي وتؤكد الشركة أنها ستقوم بتوفير اللقاح في مختلف دول العالم في مطلع العام المقبل.

وأوضح التقرير أن الصين توصلت حتى الآن إلى تطوير 4 لقاحات مختلفة في مرحلة الاختبار على البشر وهو ما يتخطى أي دولة أخرى عملت على تطوير لقاح للفيروس وتوصلت بعضها إلى نفس المرحلة لكن مع عدد لقاحات أقل مثل الولايات المتحدة وبريطانيا.

وتابع أنه من الواضح أن الصين على "وشك إعلان انتصارها على بقية دول العالم في سباق التوصل إلى لقاح ناجع لفيروس كورونا بعدما أعلنت بالفعل انتصارها في الحرب الشعبية على الوباء"، وهو ما سيدعم جهود بكين في تعزيز صورتها "كدولة رائدة على المستوى العالمي في المجالات العلمية والطبية".