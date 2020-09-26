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زوجة لاعب تستأجر قاتلاً للتخلص منه

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وجهت الشرطة لياجمور أسيك (27 عاماً) زوجة اللاعب الدولي التركي إيمري أسيك، تهمة الاتفاق مع قاتل مأجور مقابل مليون استرليني للتخلص من زوجها، وتزوج الثنائي في 2012 لكن عقب شكوك من اللاعب، الذي مثل غلطة سراي وفنربغشه وبشكتاش، بخيانة زوجته له تقدم بطلب الطلاق وكشفت التحقيقات أن ياجمور اتفقت مع عشيقها ايردي سنجور على قتل زوجها، لكنها بعد ذلك اتفقت مع قاتل مأجور ودفعت له مليون استرليني واشترت له مسدساً. واعترف العشيق للمدعي العام وقال:«كانت تفكر فقط في وراثته، طلبت مني قتله لكنني رفضت، وجلبت قطعة لحم وطلبت مني التسديد عليها لكني لم أستطع».

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