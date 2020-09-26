شكرا لقرائتكم خبر عن الحريري: من صفقوا لسقوط المبادرة الفرنسية سيعضون أصابعهم ندماً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال رئيس الوزراء اللبناني السابق، سعد الحريري، السبت، إن كل من يحتفل بسقوط المبادرة الفرنسية لدفع زعماء لبنان المنقسمين إلى تشكيل حكومة جديدة سيندم على ضياع تلك الفرصة.

وأضاف في بيان: نقول إلى أولئك الذين يصفقون اليوم لسقوط مبادرة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنكم ستعضون أصابعكم ندماً.

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