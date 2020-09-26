شكرا لقرائتكم خبر عن أستراليا تطالب العالم بمعرفة منشأ «كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - طالب رئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريسون، السبت، بمعرفة منشأ فيروس كورونا المستجد، الذي تسبب في كارثة لشعوب العالم، بحسب تعبيره.
وقال إن دول العالم يجب أن تفعل كل ما بوسعها لمعرفة منشأ مرض كوفيد-19، وأضاف موريسون خلال خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن إجراء تحقيق لتتبع جذور الفيروس سيقلل خطر تفشي جائحة عالمية أخرى.
وأضاف في كلمته التي ألقاها عبر الفيديو: هذا الفيروس تسبب في كارثة لعالمنا وشعوبه. علينا أن نبذل كل ما في وسعنا لنفهم ما حدث لسبب واحد هو منع تكرار ذلك. هناك إلزام واضح بتحديد المصدر الحيواني لكوفيد-19 وكيف انتقل للبشر.
وتسببت تصريحات موريسون وتعليقات مشابهة أدلى بها هذا العام في توتر العلاقات بين أستراليا والصين. كان رئيس الوزراء الأسترالي، قد قاد في ذلك الوقت مطالبات عالمية بإجراء تحقيق في منشأ المرض وهو ما رفضته الصين بشدة حيث حذر سفيرها في كانبيرا من أن دعوات إجراء تحقيق قد تؤدي لتدهور العلاقات التجارية بين البلدين. وتفرض الصين عقوبات تجارية على أستراليا مُنذ ذلك الحين.
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