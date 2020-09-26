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مقتل 15 شخصاً على يد ميليشيات مسلحة في إثيوبيا

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قتلت ميليشيات مسلحة 15 شخصاً على الأقل، في هجوم مسلح، الجمعة، بمنطقة ميتاكال غرب إثيوبيا.
وأكدت لجنة حقوق الإنسان الإثيوبية في بيان: الحادث يأتي في أعقاب واقعة مماثلة هذا الشهر في المنطقة ذاتها عندما قُتل 30 شخصاً في ميتاكال بمنطقة بني شنقول قماز التي تقع على الحدود مع السودان. وقال دانييل بيكيلي رئيس اللجنة: يتعرض المدنيون لهجمات متكررة بقسوة تامة في بني شنقول قماز، على السلطات الاتحادية والمحلية اتخاذ الخطوات اللازمة لفرض حكم القانون ومحاسبة الجناة. ولم تذكر اللجنة سبب الهجمات، لكنها قالت: إن قوات الدفاع الوطني الإثيوبية تبادلت إطلاق النار مع المسلحين في المنطقة وتمكنت من إعادة الهدوء، الجمعة. ويمثل ذلك أحدث تحد أمني يواجه حكومة رئيس الوزراء، أبي أحمد.

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