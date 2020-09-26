شكرا لقرائتكم خبر عن بعد اعتذاره عن مهمة تشكيل الحكومة.. أديب: التوافق لم يعد قائماً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن رئيس الوزراء اللبناني المكلف، مصطفى أديب، السبت، اعتذاره عن مهمة تشكيل الحكومة بعد جهود استمرت قرابة شهر في ظل ضغوط فرنسية على زعماء لبنان للتكاتف حتى تخرج البلاد من أزمتها الطاحنة.

وقال أديب، إنه اعتذر عن متابعة تشكيل الحكومة بعدما اجتمع مع الرئيس ميشال عون، وأضاف: تبين لي أن التوافق لم يعد قائماً.

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