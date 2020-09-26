«الوطني» يبحث التعاون مع مجموعة الصداقة الأوروبية الإماراتية بالبرلمان الأوروبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”



بحثت الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها «عن بعد» مع مجموعة الصداقة الأوروبية الإماراتية في البرلمان الأوروبي، تعزيز التعاون والتنسيق البرلماني بين الجانبين، وتطوير العلاقات بين البرلمان الأوروبي والمجالس التشريعية الخليجية والدفع بها نحو أفق أرحب.

حضر اللقاء الذي عقد يوم الخميس الماضي، من المجلس الوطني الاتحادي الدكتور عمر عبد الرحمن النعيمي الأمين العام، وعفراء راشد البسطي الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني، وحمد سالمين السويدي الخبير البرلماني، كما حضره محمد عيسى بوشهاب سفير الإمارات لدى بلجيكا، ومن جانب مجموعة الصداقة الأوروبية الإماراتية في البرلمان الأوروبي، انطونيو لوبيز استوريز رئيس المجموعة، ولويس بلانكو رئيس مكتب الأمين العام لحزب الشعب الأوروبي، وخوان شيناس المساعد البرلماني في البرلمان الأوروبي، وبيانو ديغو منسق عمل المجموعة.

كما تم التنسيق بشأن عقد عدة اجتماعات لتعزيز التعاون البرلماني الخليجي الأوروبي، في ضوء ما تشهده دول مجلس التعاون من تطورات مهمة في ملفات تمكين المرأة والشباب سواء على المستوى السياسي أو الاجتماعي، وتنظيم ندوة مشتركة تجمع الخبراء من الجانبين في مجال التغير المناخي بعنوان «دول مجلس التعاون الخليجي ودول الاتحاد الأوروبي: معاً لتحقيق بيئة خضراء».

وقال الدكتور عمر النعيمي الأمين العام للمجلس الوطني الاتحادي: «تم خلال الاجتماع الاتفاق على الاجتماعات والندوات المقترحة بين اللجنة البرلمانية الخليجية-الأوروبية والبرلمان الأوروبي، والتي تتمحور حول أربعة مسارات للتعاون وهي: المسار السياسي، المسار الاقتصادي، المسار التنموي والبيئي، والمسار الاجتماعي، والتي بدورها ستعرض على المجالس التشريعية الخليجية للتوافق حولها، مشيداً بالعلاقات الثنائية والصداقة العميقة التي تربط بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي».

وأكد محمد عيسى بوشهاب، سفير الإمارات لدى بلجيكا، أهمية تعزيز علاقات التعاون وتبادل الزيارات والخبرات البرلمانية بين الجانبين، مشيداً بالدور الحيوي الذي يلعبه المجلس الوطني الاتحادي من خلال دبلوماسيته البرلمانية في تحقيق التواصل الفعال مع برلمانات العالم لخدمة قضايا الدولة.

ومن جانبه عبر انطونيو لوبيز استوريز عن سعادته باللقاء، وأعرب عن رغبته في تعزيز الروابط مع المجلس الوطني الاتحادي وتبادل الخبرات من خلال اللقاءات الافتراضية والزيارات البرلمانية.