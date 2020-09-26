«قضاء أبوظبي» تنشر الأحكام القضائية عبر موقعها الإلكتروني

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”



أطلقت دائرة القضاء في أبوظبي، خدمة نشر الأحكام القضائية الصادرة عن محاكم إمارة أبوظبي، عبر موقعها الإلكتروني؛ بهدف رفع الوعي القانوني والمعرفي لدى أفراد المجتمع، وتأكيد النزاهة والشفافية للمبادئ القانونية الصادرة عن المحاكم، وتعزيز تنافسية الإمارة ومؤشر سيادة القانون في التقارير والمؤشرات الدولية ذات الصلة.

وأجاز القرار نشر الأحكام بأي وسيلة أخرى من الوسائل المقروءة أو المسموعة أو الإلكترونية التي يحددها مجلس القضاء، على أن يتضمن الحكم المنشور بيان المحكمة الذي أصدرته وتاريخ إصداره ومكانه ورقم ونوع القضية وملخص الوقائع والأسباب والمنطوق.

وحظر القرار نشر الأحكام الصادرة في القضايا التي يقرر المشرع نظرها في جلسة سرية، كما حظر نشر أسماء الخصوم وألقابهم وصفاتهم وموطن كل منهم أو محل عمله ورقم تسجيل الشركات والمؤسسات التجارية، وكذلك لا يتم ذكر جنسية الخصوم إلا إذا كان لذلك ما يبرره كما هو الشأن في تحديد القانون واجب التطبيق على النزاع.

وقال المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء، إن نشر الأحكام الصادرة عن محاكم أبوظبي بمختلف درجاتها الابتدائية والاستئناف والنقض، في المواد المدنية والتجارية والعقارية والعمالية، وإتاحتها عبر الموقع الإلكتروني، يأتي تنفيذاً لقرار سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، ويدعم جهود تعزيز فاعلية واستدامة العمليات القضائية، بما يرسخ منظومة متكاملة رائدة عالمياً.

وأكد المستشار العبري، أهمية تلك الخطوة في ترسيخ مبادئ الإنصاف والعدالة الاجتماعية والاقتصادية، والارتقاء بمستوى الرقابة الذاتية في كتابة الأحكام القضائية، بما يتكامل مع نظام الأحكام النموذجية الرقمية الذي يوفر خصائص ومميزات تفاعلية تتيح فهم الحكم وكيفية التعامل معه وفق الإجراءات القانونية، لافتاً إلى إتاحة آليات بحث متطورة عبر البوابة الإلكترونية تتماشى مع متطلبات السرعة والدقة في العرض بطريقة سهلة، مع إمكانية معرفة رحلة القضية كاملة على اختلاف مراحلها.

وأشار إلى أن التوسع في نشر الأحكام القضائية، يسهم في رفع تصنيفها في مؤشر إنفاذ العقود، إلى جانب تعزيز مرتبة الإمارة والدولة في تقرير ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي.