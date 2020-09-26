شكرا لقرائتكم خبر عن تعاون استراتيجي بين «غرفة أبوظبي» و«كانغنام» الكورية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365” وقع محمد هلال المهيري مدير عام غرفة أبوظبي، وسون-كيون جانج محافظ منطقة كانغنام الكورية الجنوبية، مذكرة تعاون استراتيجية، وذلك خلال الاجتماع الافتراضي الذي نظمته الغرفة بحضور راشد سعيد الشامسي - القائم بالأعمال بالإنابة بسفارة الدولة لدى جمهورية كوريا، وهاكي جو - المدير التنفيذي لمجموعة الشؤون الدولية، رابطة التجارة الدولية الكورية (كيتا)، وهو جانج ممثل المكتب التمثيلي لغرفة أبوظبي في سيول.

وأكد المهيري أنه وبتوقيع الاتفاقية مع الأصدقاء في منطقة كانغنام الكورية، سنعمل معاً على تطوير التعاون وتوطيدِ الشراكاتِ الاستراتيجيةِ والتي بدورها تعملُ على توسيعِ القنواتِ التجاريةِ وتعزيزِ التبادلِ الثقافيِّ والسياحيِّ بينَ المنطقتينِ عبرَ مكتبِ التمثيلِ الدوليِّ الاستراتيجيِّ في منطقة كانغنام.

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