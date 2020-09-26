المرأة تشكل 33% من القوى العاملة في مركز دبي المالي العالمي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

كشف برنامج «فينتك هايف» التابع لمركز دبي المالي العالمي، عن إطلاق الدورة الثانية من برنامج «أكسيليريت هير» للإرشاد المهني، والذي يركّز على تمكين المرأة في مجال الخدمات المالية.

ويزوّد البرنامج الشابات الطموحات بالأدوات والخبرة لتوسيع معارفهن والعمل بكفاءة في هذا القطاع، كما يسمح لهنّ بالانخراط الفعّال في عملية تشكيل مستقبل القطاع المالي؛ حيث سينطلق بمشاركة 14 منتسبة، مقدماً لهن جلسات تعليمية فردية، وفرصة المشاركة في مجموعة من ورش العمل وجلسات الإرشاد، وغيرها من الأنشطة، بما يسهم في تعزيز شبكة معارفهنّ ومهاراتهنّ العملية.

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مستوى منخفض

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ولا يزال تمثيل المرأة في المناصب العليا ضمن القطاع المالي على مستوى العالم منخفضاً نسبياً؛ لذا يعمل مركز دبي المالي العالمي منذ تأسيسه في عام 2004 على تحقيق التساوي بين الجنسين. إذ وبوصفه مركزاً عالمياً، يضم المركز المالي العديد من القيادات النسائية التي تعمل في مناصب عليا ضمن سلطة المركز، لتشكل المرأة اليوم أكثر من 60% من إجمالي عدد موظفيه، و33% من القوى العاملة التي تعمل في أكبر منظومة مالية في المنطقة.

وقالت رجاء المزروعي، نائب الرئيس التنفيذي لـ«فينتك هايف» في مركز دبي المالي العالمي: «حققت الدورة الأولى من برنامج أكسيليريت هير الذي انطلق في عام 2019 نجاحاً لافتاً، الأمر الذي دفعنا للعمل مع شركاء فينتك هايف لتشجيع النساء من مختلف أنحاء العالم على الانتساب إلى هذا البرنامج؛ إذ يوفر لهن فرصة لتطوير مهاراتهنّ وتطوير مسيرتهنّ المهنية في قطاع الخدمات المالية، ليكنّ مؤثرات يدفعن لتحقيق المزيد من النمو والازدهار للقطاع في المستقبل، فهو إحدى المبادرات التي يسعى من خلالها مركز دبي المالي العالمي إلى رسم ملامح مستقبل القطاع المالي».

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20 ورشة

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قالت رولا أبو منة، الرئيس التنفيذي لبنك ستاندرد تشارترد في دولة الإمارات: «يسعدنا التعاون مع فينتك هايف، والعمل المشترك على هذه المبادرة المتميزة. نؤمن في ستاندرد تشارترد، أن مشاركة المرأة وتمكينها، وبخاصة في المناصب العليا، سيكونان عاملاً مؤثراً وبشكل إيجابي على مختلف الأجيال؛ حيث يعد هذا البرنامج منصة مهمّة للنساء المتميزات في مجال الخدمات المالية في دولة الإمارات، للتعرف إلى العديد من الأفكار والمواضيع المرتبطة بعالم الأعمال، والأهم من ذلك، بناء شبكة الأعمال الخاصة بهنّ، وتوسيع مهاراتهنّ وخبراتهنّ».

ويشار إلى أنه جرى استلام طلبات الشابات من مختلف المجالات في قطاع الخدمات المالية، واتّسم معظمهن بأن لديهن أقل من ثلاث سنوات من الخبرة العملية. وستقوم المتدربات بالاستفادة من خبرات برنامج مسرّع التكنولوجيا المالية في مركز دبي المالي العالمي، والمشاركة في أكثر من 20 ورشة عمل يقدمها شركاء البرنامج في مجالات مثل الشؤون القانونية والتكنولوجيا والموارد البشرية والامتثال والتسويق وغيرها.

وانطلقت الدورة الثانية من برنامج «أكسيليريت هير» في 24 أغسطس/ آب 2020، وتستمر لغاية 30 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020.