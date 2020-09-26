حالتا وفاة و758 إصابة جديدة بكورونا فى الكويت خلال 24 ساعة

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم السبت، تسجيل حالتي وفاة، و758 إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) خلال 24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالى عدد حالات الوفيات إلى 597 حالة، وعدد المصابين إلى 103 آلاف و199 حالة، وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبد الله السند - في بيان إن جميع الحالات الجديدة المصابة، ثبت إصابتها بفيروس (كوفيد - 19) جراء مخالطة حالات مصابة بالمرض، بالإضافة إلى الحالات التي قيد البحث عن أسباب العدوى، إذ تقوم الفرق الوقائية بمتابعة أسباب العدوى وتتبع المخالطين وفحصهم، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة.

وأضاف أنه فيما يخص آخر المستجدات في العناية المركزة، فقد بلغ عدد من يتلقى الرعاية الطبية في غرف العناية المركزة 108 حالات، مشيرا إلى أنه تم إجراء 4183 مسحة مخبرية خلال 24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي المسحات 733 ألفا و893 مسحة.

وجدد الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدعوة للمواطنين والمقيمين الالتزام بالقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء، وتوصيات وقرارات وزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة، والتي تستهدف احتواء الفيروس والقضاء عليه، موصيا بالمداومة على الأخذ بكافة وسائل وطرق الوقاية من المرض، ومتابعة الحسابات الرسمية المعتمدة حول آخر المستجدات والتطورات. Advertisements

كما أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح اليوم السبت، شفاء 649 حالة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 94 ألفا و211 حالة .

وأضاف وزير الصحة الكويتي - في بيان اليوم - أن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية، أثبتت شفاء الحالات الـ649 من فيروس (كورونا)، مشيرا إلى أنه سيتم نقلهم إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس، تمهيدا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين .

