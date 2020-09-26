شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة الإماراتية تعلن تسجيل 1078 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة الإماراتية اليوم السبت، تسجيل 1078 إصابة جديدة بفيروس كورونا من جنسيات مختلفة، مشيرة إلى أن جميع الحالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 90 ألفا و618 حالة، وأوضحت الوزارة - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الإماراتية - أنه تم تسجيل حالتي وفاة، ليصل عدد الوفيات إلى 411 حالة، مشيرة إلى أنه تم تسجيل 857 حالة شفاء، ليبلغ عدد المتعافين 79 ألفا و676.

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