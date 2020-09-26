شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الفلسطينية تعلن إجلاء الأعداد المتبقية من العالقين إلى قطاع غزة غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مستشار وزير الخارجية والمغتربين الفلسطينيين أحمد الديك، أنه سيتم اعتبارا من يوم غد الأحد، إجلاء الأعداد المتبقية من العالقين من أبناء الشعب الفلسطيني إلى قطاع غزة، وأشار الديك - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية، اليوم السبت - إلى أن أكثر العالقين من الفلسطينيين متواجدون في تركيا بمجموع حوالى 350 عالقا فلسطينيا، مؤكدا أن حملة "عودة الأحباب" مستمرة ولا يمكن أن تكتمل إلا بعودة أبناء الشعب الفلسطيني إلى قطاع غزة. وأوضح أن العدد الذي سيتم إجلاؤه إلى قطاع غزة من 1000 إلى 1500 عالق، فيما يتوزع العالقون المتبقون في الخارج على السعودية، والسودان، والجزائر، وماليزيا.

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