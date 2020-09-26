شكرا لقرائتكم خبر عن اشتباكات مسلحة بين ميليشيات الوفاق فى منطقة تاجوراء بالعاصمة طرابلس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اندلعت اشتباكات مسلحة مجددا في منطقة تاجوراء بالعاصمة الليبية طرابلس بين ميليشيات الضمان وميليشيات أسود تاجوراء، وكلتاهما تتبعان ما يسمى بحكومة الوفاق، كشفت عن حجم التوترات بين هذه الميليشيات وعودة الانشقاقات في صفوف الوفاق.

وذكر قناة (ليبيا الحدث) اليوم السبت أن اشتباكات مسلحة وتبادلًا لإطلاق النار بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة، هزّت منطقة آهلة بالسكان بمنطقة بئر الأسطى بمدينة تاجوراء الواقعة شرق العاصمة طرابلس؛ ما تسبّب في إغلاق الشوارع الرئيسة على خلفية مقتل أحد عناصر ميليشيات الضمان بعد تعرضه لإطلاق النار من قبل مجموعة تابعة لميليشيات أسود تاجوراء.

Advertisements

يذكر أن مدينة تاجوراء تحتضن عدة ميليشيات موالية لحكومة الوفاق، أكبرها ميليشيات الضمان التي تعد أقوى ميليشيات طرابلس وأعنفها، إذ تضم أغلب مسلحي تاجوراء، إلى جانب ميليشيات باب تاجوراء وأسود تاجوراء.