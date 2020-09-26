الخارجية الأمريكية: التعاون مع السعودية يحمي قواتنا من الحوثيين

ودعت الخارجية الأمريكية إلى "إطلاق حوار استراتيجي مع السعودية والإمارات والكويت لتعميق الروابط".
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وأوضحت الخارجية الأمريكية أن "الحوثيين يعرقلون وصول المساعدات الإنسانية للشعب اليمني".
ومنذ مارس/ آذار 2015، ينفذ تحالف عسكري تقوده السعودية وبمشاركة قوات الحكومة اليمنية الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي، عمليات عسكرية ضد مسلحي جماعة "أنصار الله".
وقد اجتمعت أطراف النزاع في اليمن في ديسمبر/كانون الأول 2018، لأول مرة منذ عدة سنوات، على طاولة المفاوضات، التي نظمت تحت رعاية الأمم المتحدة في ستوكهولم. وتمكنوا من التوصل إلى عدد من الاتفاقيات المهمة، لا سيما بشأن تبادل الأسرى، ووقف إطلاق النار في مدينة الحديدة الاستراتيجية ووضعها تحت سيطرة الأمم المتحدة.
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