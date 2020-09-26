شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. غائم فى السعودية وحار بالبحرين وشديد الحرارة بالكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد دول لخليج، حالة طقس متباينة، حيث توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالسعودية فى تقريرها عن حالة الطقس سماء غائمة جزئيًا قد تتخللها سحب رعدية ، وفى الامارات الطقس صحوا بوجه عام، ورطبا ليلاً، وفى البحرين حارا ورطبا، والعظمى فى الكويت 44 أما فى سلطنة عمان الكبرى 38 .

السعودية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة فى تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم سماء غائمة جزئيًا قد تتخللها سحب رعدية على أجزاء من مرتفعات جازان وعسير، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الشمالية من وسط وشرق المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالى والأوسط بسرعة 20-42 كم ساعة وتكون غربية إلى شمالية غربية تتحول ليلا شمالية شرقية على الجزء الجنوبى بسرعة 18-38كم ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين وربع على الجزء الشمالى والأوسط ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربى شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 12-32كم ساعة ، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج .

الامارات

توقع المركز الوطنى للأرصاد أن يكون الطقس صحوا بوجه عام، ورطبا ليلاً وصباح الأحد على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف خاصةً غرباً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً.

و أوضح المركز - فى بيانه اليومى - ان الرياح جنوبية شرقية - شمالية وشمالية شرقية 18 - 30 كم س، تصل إلى 38 كم س أحياناً..و يكون الموج فى الخليج العربى خفيفا إلى متوسط و سيحدث المد الأول عند الساعة 11:19 والمد الثانى عند الساعة 20:19 و الجزر الجزر الأول عند الساعة 12:59 و الجزر الثانى عند الساعة 04:23.. و فى بحر عمان يكون الموج خفيفا إلى متوسط فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 17:35 و المد الثانى عند الساعة 07:23 و الجزر الأول عند الساعة 12:26 و الجزر الثانى عند الساعة 00:15.

و فيما يلى بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا: المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبو ظبى 43 28 90 20 دبــى 41 30 90 15 الشارقة 43 25 85 20 عجمان 43 29 85 25 أم القيوين 42 22 85 25 رأس الخيمة 43 23 80 15 الفجيرة 38 28 65 10 العين 42 29 45 10 ليوا 47 23 95 10 الرويس 36 26 90 30 السلع 37 26 85 25 دلما 37 30 85 45 طنب الكبرى 37 29 85 45 طنب الصغرى 37 29 85 45 .





البحرين

أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس اليوم فى مملكة البحرين سيكون رطباً احياناً ولكنه حار خلال النهار.

الرياح: متقلبة الاتجاه من 5 إلى 10 عقد، لكنها شمالية بوجه عام من 12 إلى 17 عقدة أحياناً خلال النهار.

ارتفاع الموج: من قدم إلى قدمين عند السواحل، ومن 2 الى 4 أقدام فى عرض البحر.

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درجة الحرارة: العظمى 40 درجة مئوية، والصغرى 28 درجة مئوية.

الرطوبة النسبية: العظمى 90 %، والصغرى 20 %.

الكويت

درجة الحرارة العظمى: 44 °ﻡ

نهارًا

حار والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 - 26 كم ساعة و تظهر بعض السحب العالية .

ليلًا

مائل للحرارة إلى معتدل والرياح متقلبة الإتجاه إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 32 كم ساعة .





سلطنة عمان

سيكون الطقس نهاراً صافياً وتكون درجة الحرارة العظمى 38°م وهي مشابهة ليوم أمس. سيكون الطقس ليلاً غالباً صافياً وتكون درجة الحرارة الصغرى 25°م وهي أقل بـ3°م من ليلة أمس.