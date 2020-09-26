شكرا لقرائتكم خبر عن تونس تتخذ سلسلة إجراءات جديدة للحد من انتشاء فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن وزير الصحة التونسى فوزى المهدي، أنه سيتم بداية من يوم الاثنين القادم إقرار منع الجلوس بالمقاهي، ومعاقبة كل من لا يلتزم بهذا القرار، وذلك فى إطار سلسلة الإجراءات الجديدة التى اتخذتها الوزارة للحد من انتشاء فيروس كورونا ( كوفيد-19 )، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأضاف المهدى فى حوار، نقلاً عن وكالة تونس أفريقيا للأنباء، أن الوزارة اتخذت أيضًا قرارات للحد من المشاركين فى حفلات الأعراس إلى نحو 30 ٪ من طاقة استيعاب القاعات، وإلزام ارتداء الكمامات بالنقل العمومى والخاص، وفى حال عدم الامتثال لقرار ارتداء الكمامات خاصة بالنقل العمومي، سيتم السحب الفورى للرخص، وإلزام ارتداء الكمامات أيضًا بالأماكن المفتوحة.

وأكد الوزير على أن أى منطقة يفوق عدد المصابين بها بالفيروس 250 مصابًا من أصل 100 ألف ساكن سيتم تطبيق الحجر الصحى العام بها، وإغلاق الأماكن ذات التجمعات الكبرى أيضًا، ومنع التنقل إلى هذه المناطق، إضافة إلى القيام بحملات التنظيف والتعقيم، مشددًا على إمكانية التوصل إلى اتخاذ قرار منع التجول ليلاً، إن اقتضى الأمر ذلك.