اليمن: قصف صاروخي على قاعدة للجيش في مدينة مأرب

القاهرة - سبوتنيك. وأفاد مصدر في السلطة المحلية بمحافظة مأرب لوكالة "سبوتنيك" بأن صاروخا باليستيا استهدف مقر قيادة المنطقة العسكرية الثالثة في مدينة مأرب. وأضاف أن القصف تزامن مع إقامة حفل بمناسبة الذكرى الـ 58 لثورة 26 سبتمبر، مشيرا إلى أنباء عن سقوط ضحايا جراء القصف. وكان المقر العسكري ذاته تعرض في 12 من الشهر الحالي إلى هجوم مزدوج بطائرتين مسيرتين وصاروخ باليستي اتهمت الحكومة اليمنية، جماعة "أنصار الله" بتنفيذه، أسفر عن إصابة 7 جنود.

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