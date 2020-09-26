خفر السواحل التونسى يحبط عملية اجتياز للحدود البحرية ويحتجز 13 شخصا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحبطت قوات خفر السواحل بمدينة المنستير التونسية عملية اجتياز للحدود البحرية خلسة، وأوقفت 13 شخصا، بحسب وكالة الانباء السعودية "واس" . وأوردت وزارة الداخلية التونسية فى بيان لها بأنه تمت إحالة الموقوفين على الجهات المختصة بالمنطقة لاتخاذ الاجراءات القانونية فى شأنهم.

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