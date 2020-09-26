شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة السعودية تعلن ضبط 15 مخالفاً لأنظمة أمن الحدود بالرياض والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مساعد المتحدث الإعلامى لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، أن الجهات المختصة بالمنطقة ضمن جهودها فى متابعة مخالفى أنظمة أمن الحدود تمكنت من تعقب المناطق التى يتواجد فيها عدد من المخالفين فى حى المهدية غرب مدينة الرياض، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس" .
ونتج عن ذلك القبض على (15) مخالفاً من الجنسية الأثيوبية، وقد جرى إيقافهم واتخذت بحقهم كافة الإجراءات النظامية لإحالتهم للجهة المختصة.
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