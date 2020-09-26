شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر تسجل 4 وفيات و175 إصابة جديدة بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت السلطات الصحية الجزائرية ، تسجيل 4 وفيات و175 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وخلال اللقاء الإعلامى اليومى المخصص لعرض تطور الوضع الوبائى للفيروس فى البلاد، أوضح الناطق باسم لجنة متابعة الوباء جمال فورار، أن العدد الإجمالى للإصابات بلغ 50754، وهو ما يمثل 0.4 حالة لكل 100 ألف نسمة.

كما بلغ عدد الوفيات 1707 حالات، فيما ارتفع عدد المتماثلين للشفاء إلى 35654 شخصا بعد تعافى 110 مرضى اليوم الماضي.