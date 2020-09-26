شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس اليمنى يؤكد قطع شوط فى تنفيذ اتفاق الرياض بدعم من السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الرئيس اليمنى عبدربه منصور هادي، قطع شوط فى تنفيذ اتفاق الرياض الموقع مع المجلس الانتقالى الجنوبى فى مطلع نوفمبر الماضي، وبدعم غير محدود من المملكة العربية السعودية.

وأشار الرئيس اليمني، فى كلمته التى ألقاها عبر الاتصال المرئى بالدورة الـ 75 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، إلى تقديم حكومته التسهيلات كافة أمام جهود تنفيذ الاتفاق، انطلاقا من قناعاتها بضرورة توحيد جهود الجميع للمضى قدما فى تحقيق البناء والتنمية تحت راية الدولة، مجددا ثقته فى المملكة العربية السعودية للمضى فى استكمال تنفيذ هذا الاتفاق.

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وأعرب عن أسفه لما قوبلت به جهود السلام على مدار الأعوام الخمسة الماضية من تعنت كامل من قبل ميليشيا الحوثى الإرهابية، وداعميهم فى النظام الإيراني.

وقال الرئيس اليمنى إن ما تقوم به مليشيا الحوثى من استهداف متكرر للمدنيين والمنشآت المدنية فى المملكة كل ذلك يعطى صورة واضحة عن نوايا وموقفها من السلام، مطالبا المجتمع الدولى الاضطلاع بدوره فى وضع حد لهذا الصلف المتعجرف، وإنهاء معاناة اليمنيين عبر الضغط الفاعل والحاسم على الانقلابين وراعيهم فى طهران لتنفيذ قرارات مجلس الأمن، والتوقف عن الايغال فى إراقة الدماء والتدمير وإتاحة المجال لوصول المساعدات الإنسانية لكل اليمنيين.