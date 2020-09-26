شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان يسجل 1143 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة العامة فى لبنان، تسجيل 1143 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، بهذه الإصابات الجديدة، يرتفع العدد التراكمى للحالات المثبتة إلى 33962.
وقالت الوزارة، فى بيان صحفي، إنها سجلت أربع حالات وفاة جديدة، ما يرفع عدد الوفيات إلى 333، وبلغ عدد الحالات الحرجة 151 حالة، بحسب الموقع الرسمى لوزارة الإعلام المخصص لمتابعة تطورات الفيروس. فيما بلغ عدد حالات الشفاء 14778.
كان مجلس الوزراء اللبنانى قد أعلن، فى جلسة طارئة انعقدت فى 15 مارس الماضى، التعبئة العامة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، ومددت التعبئة العامة حتى نهاية العام الحالى.
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